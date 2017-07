Deadpool 2: Leslie Uggams nei panni di Blinde Al nella nuova foto dal set

Continua la produzione dell'attesissimo Deadpool 2 , sequel del primo amatissimo adattamento delal cinema che vedrà nuovamente protagonistadiretto questa volta dal talentuoso).

Proprio Reynolds ha così condiviso quest'oggi via Facebook una nuova foto dal set che lo vede nei panni di Wade Wilson in compagnia di Leslie Uggams, che nel film tornerà ancora una volta a interpretare la sboccatissima ma deliziosa coinquilina cieca di Deadpool, Al o Blind Al.



Deadpool 2 scritto da Paul Wernick e Rhett Rheese vedrà nel cast anche Josh Brolin (Cable), Zazie Beetz (Domino) e Jack Kesy nel ruolo del villain del film, per ora dall'identità non meglio specificata ma che i rumor vorrebbero essere il mutante irlandese Black Tom Cassidy.



Il film è atteso nelle sale il 1° giugno 2018.