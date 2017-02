Deadpool 2: Kerry Washington commenta i rumor su Domino

è uno dei prossimi progetti targati Fox/Marvel più attesi dai fan. Il primo film conè stato un grande successo di pubblico e critica, ed ora la gente non vede l'ora di rivedere in azione il mercenario chiacchierone della Marvel.

Mentre Pierce Brosnan sembra rumoreggiato per la parte di Cable, in Deadpool 2 esordirà anche un altro iconico personaggio dei fumetti degli X-Men: Domino. Secondo le ultime voci di corridoio, l'attrice Kerry Washington sarebbe in lizza per la parte. La Washington non è nuova ai cinecomic, avendo partecipato, nei panni di Alicia Masters, nei primi due film dedicati ai Fantastici Quattro.

Ora l'attrice ha deciso di commentare tale notizia durante una nuova intervista: "Non ho nulla da dire riguardo questa voce di corridoio. Sicuramente ne sapete più di me. Ovviamente accetterei la parte se me la proponessero. Ma sapete... bisogna scegliere sempre l'attrice giusta per ogni ruolo".

La pellicola dovrebbe arrivare nel 2018.