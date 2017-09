Deadpool 2: Josh Brolin e la simpatica foto diffusa via social!

Deadpool 2 è l'attesissimo secondo capitolo della saga che vede protagonistanei panni dello sboccato antieroe. Da qualche mese a questa parte però, èa focalizzare su di sé tutta l'attenzione perché la trasformazione fisica cui si è sottoposto per il suo personaggio è impressionante.

Rob Liefeld, che ha creato sia il personaggio di Deadpool che quello di Cable, è rimasto incredibilmente colpito dalla trasformazione di Brolin che, come sappiamo, si sta dedicando tanto al suo ruolo, da aver addirittura intrapreso una campagna pubblicitaria parallela per dei prodotti fitness, grazie alla sua forma fisica scultorea, raggiunta per interpretare Cable. E infatti ha ri-postato la foto scattata dalla moglie dell'attore!

Lo scatto, originariamente fatto da Kathryn Brolin, è molto divertente perché mostra Brolin accanto ad un pilone dove c'è scritto proprio cable, come il nome del personaggio che interpreta, quindi è piuttosto simpatica ed è per questo che è stata diffusa via IG.

Senza dubbio Josh Brolin si è tuffato a capofitto nella parte e quindi, a questo punto, non ci resta che vedere quale sarà il risultato non appena uscirà Deadpool 2!