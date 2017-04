Deadpool 2: Josh Brolin sarà Cable!

Beh, questa non ce l'aspettavamo! The Hollywood Reporter svela in esclusiva che la Twentieth Century Fox ha trovato il suo Cable, che apparirà inche, salvo complicazioni, arriverà il prossimo anno nei cinema.

Lo studio ed il regista David Leitch, dopo un'estenuante ricerca, hanno affidato il ruolo niente di meno che all'attore Josh Brolin (Sin City - Una donna per cui uccidere), che ha firmato un contratto con lo studio per interpretare il personaggio in altri quattro film, incluso uno su X-Force attualmente in fase di sviluppo.

Non è il primo personaggio Marvel che Brolin interpreta al cinema. L'attore dà vita, tramite motion capture, al villain Thanos nell'Universo Cinematografico Marvel Studios, sfidando i Vendicatori in Avengers: Infinity War.