Deadpool 2: Josh Brolin è un folle Cable nella nuova foto su Instagram

ha diffuso sul suo profilo Instagram una nuova immagine di, il villain che l'attore porterà sul grande schermo in Deadpool 2 . Mentre urla e si specchia, Cable fa aumentare sistematicamente l'attesa per vedere le sue terrificanti gesta nel sequel del film diretto da David Leitch connei panni di Wade Wilson/Deadpool.

Nathan Sanders, ovvero Cable, è un mutante che è dotato di notevoli abilità psichiche ed è stato generato da un clone di Jean Grey e Scott Summers. Egli sarà un valido antagonista per Deadpool in questo secondo capitolo.

Nel cast di Deadpool 2 troviamo Ryan Reynolds, Josh Brolin, Zazie Beetz, Brianna Hildebrand, Morena Baccarin, Jack Kesy e T.J. Miller.

Deadpool ha avuto un grande successo al botteghino, arrivando ad incassare 782.612.155 dollari in tutto il mondo. Il sequel arriverà nelle sale il 1° giugno 2018.