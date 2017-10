Deadpool 2: Josh Brolin era titubante se accettare o meno il ruolo

Con le riprese di Deadpool 2 ormai giunte al termine, Collider ha intervistato l'attoreche, nel sequel, darà il volto al personaggio di

Nel 2018 Brolin interpreterà ben due personaggi dai fumetti: ovviamente sarà Thanos in Avengers: Infinity War e, come abbiamo detto, Cable in Deadpool 2. Ma se con Thanos non ci sono stati dubbi, l'attore ha svelato che non era cosi convinto di accettare la parte del mutante nel cinefumetto della Fox.

"Inizialmente ho detto 'non so, voglio fare George And Tammy'." spiega l'attore "ma mia moglie - grazie a Dio - mi ha consigliato di leggere lo script di Deadpool 2. Io pensavo che fosse un ingaggio troppo grosso, ben quattro pellicole. Quindi mi son messo a leggere la sceneggiatura sul telefono. Ed era cosi talmente divertente, che ho pensato 'ok', ma non sapevo che ci fossero cosi tanti fan là fuori, e penso davvero che abbiamo fatto qualcosa di veramente speciale".