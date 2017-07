Deadpool 2: Josh Brolin dichiara che il sequel sarà più divertente del primo!

, che interpreterà Cable nel sequel di Deadpool 2 , ha detto che questo secondo capitolo sull'eroe interpretato da, sarà addirittura più spassoso del primo!

Naturalmente la notizia non può che far piacere ai fan, che hanno molto apprezzato l'impronta anticonvenzionale della pellicola numero uno, che ha dato uno "scossone" al mondo dei cinecomics. Globalmente, Deadpool ha incassato 783 milioni di dollari al botteghino, diventando il film X-Men più fruttuoso del franchise, e il primo nella classifica degli incassi dei film R-rated, finora.

La produzione del film è iniziata, ma non si conoscono i dettagli. Sappiamo che ci saranno dei personaggi fan favorite, come Domino (Zazie Beetz), e ovviamente Cable, interpretato da Brolin, il viaggiatore del tempo mutante, futuro soldato, figlio di Ciclope.

A Good Morning America è stato chiesto a Brolin se Cable abbia mai menzionato Thanos (personaggi entrambi interpretati dall'attore). Lui ha risposto di no, ma chissà in futuro... Ma Deadpool 2 ha un sacco di contenuti da esplorare e di Cable ha detto che "E' molte cose, non ultima, è anche divertente", il che fa ben sperare per la componente comica del film:

"Ci sono un sacco di cose in ballo per Deadpool 2, è sorprendente e sarà soddisfacente quando lo vedrete. Per me è anche più divertente del primo... L'ho letto e ho riso un sacco, era molto tempo che non ridevo così di gusto, è davvero divertente."

Insomma, tanto per dare un'ulteriore spinta all'attesa spasmodica per Deadpool 2!