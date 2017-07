Deadpool 2: Josh Brolin è davvero diventato Cable! FOTO

ha abbracciato completamente il ruolo che andrà ad interpretare in Deadpool 2 . Ha postato un'immagine che lascia ben poco all'immaginazione sul suo account Instagram, date un'occhiata!

Josh Brolin ha lavorato davvero sodo per interpretare Cable. Da quando infatti la 20th Century Fox ha annunciato che l'attore avrebbe preso parte a Deadpool 2 come Cable - in Aprile - Brolin si è davvero impegnato e adesso mostra orgoglioso i risultati del duro lavoro in palestra, via social.

C'è da dire che Josh Brolin è piuttosto attivo su Instagram, e non è stato affatto raro vedere immagini del backstage e del trucco sul suo account IG. Nella foto si vede anche la moglie dell'attore, la bellissima Kathryn Boyd, che si mostra anche lei in posa "plastica".

Apparentemente il post sembra essere più che altro una pubblicità di un brand, nello specifico il Prevail Activewear, che, forse, è qualcosa di inerente l'outfit della moglie, più che il suo (inesistente).

E dunque, anche se la caption non parla di Cable o di Deadpool 2, sicuramente dà a intendere molto bene quale sia stato il grande impegno dell'attore nell'ottenere il fisico perfetto per interpretare i ruolo.

Cosa pensate di questa esplosione di muscoli? Ditecelo nei commenti!