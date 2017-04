Deadpool 2: Josh Brolin condivide una foto durante la fase makeup per Cable

L'annuncio ufficiale è arrivato qualche giorno fa, ma i fan disono già in fibrillazione per vedere finalmente sul grande schermo l'amatissimointerpretato dal grande

Così, mentre l'attore interpreterà anche tramite performance capture il villain Thanos in Avengers: Infinity War, contemporaneamente sarà impegnato con i preparativi per vestire i panni del mutante al fianco di Ryan Reynolds, e grazie al suo profilo Instagram possiamo ammirarlo oggi in una foto durante una fase di makeup per il ruolo.



In realtà non si vede molto, perché uno stampo di colore blu-violaceo ricopre l'intero volto di Brolin, occupato nel mentre e disegnare o prendere appunti su di un quaderno. Nella didascalia che accompagna l'immagine, l'attore scherza: «Sapete, sto solo meditando», frase seguita dai divertenti hashtag #claustrophobiarocks e #ryanreynoldsismybitch. In aggiunta, vi riportiamo anche uno schizzo di Rob Liefeld che mostra il possibile look di Brolin come Cable.



Vi ricordiamo che Deadpool 2 sarà diretto da David Leitch (John Wick, Atomica Bionda) e uscirà nelle sale nel 2018.