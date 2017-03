Deadpool 2: Janelle Monae in lizza per Domino

La ricerca degli attori che daranno il volto a Cable e Domino incontinua senza sosta. Ora il The Hashtag Show svela un nuovo potenziale nome per l'interprete del personaggio di Domino nel sequel.

In questi mesi si sono fatti tanti nomi, da MacKenzie Davis a Kerry Washington, ed ora sembra che ci sia una nuova frontrunner per la parte di Domino. Secondo lo show, la Twentieth Century Fox starebbe puntando alla cantante e attrice Janelle Monae per affidarle il ruolo della mutante nel sequel dedicato a Deadpool.

Principalmente conosciuta come cantante, Janelle ha esordito prima come doppiatrice in Rio 2 per poi recitare in pellicole acclamate come Moonlight e Il Diritto di Contare.

Attualmente non c'è ancora una data di uscita. La settimana scorsa è arrivato in rete una sorta di teaser/corto di Deadpool 2 che potete trovare qui.