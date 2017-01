Deadpool 2: gli sceneggiatori parlano di X-Force

Secondo i rumor,sarà un vero e proprio film sulla X-Force, il team di mutanti di cui il mercenario chiacchierone fa parte. In una nuova intervista, gli sceneggiatori dine parlano, senza confermare le voci di corridoio.

"Abbiamo una responsabilità nei confronti dell'Universo di X-Force, e penso non deluderemo i fan che andranno a vedere Deadpool 2, iniziando a costruire X-Force e tutto quello che verrà" ha spiegato Rhett Reese.

"Vogliamo raccontare la miglior storia di Deadpool" continua Paul Wernick "Ma credo che abbiamo una responsabilità nei confronti di un universo più vasto, e come ha fatto la Marvel dobbiamo iniziare a incastrare i pezzi del puzzle. Alcuni di questi film sono pieni di roba e finiscono per venir fuori male perché devono anticipare 18 cose che vedremo nelle successive pellicole, e vogliamo evitare tutto questo. Vogliamo accennare a delle cose, vogliamo introdurre dei personaggi, ma vogliamo assicurarci che Deadpool sia sopra ogni altra cosa in un suo film".