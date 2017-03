Deadpool 2: gli sceneggiatori hanno un'altra idea per avere un cameo di Jackman

è in fase di sviluppo e, se tutto andrà per il verso giusto, il cinecomic arriverà nei cinema nel 2018. Nonostante sia atteso, i fan sono in parte delusi: non vedranno mai Deadpool einsieme sul grande schermo.

Come saprete, Hugh Jackman ha detto 'addio' al personaggio e, questo, ha cancellato qualsiasi ipotesi riguardo un suo cameo in Deadpool 2 o, addirittura, una sua partecipazione ad un film team-up con il mercenario chiacchierone.

Ma gli sceneggiatori, Rhett Reese & Paul Wernick, potrebbero aver trovato un'idea per far apparire Hugh Jackman nella pellicola. L'idea è stata partorita da The Hollywood Reporter che ha suggerito ai due di scrivere un cameo per Hugh Jackman... nei panni di sé stesso! "Oh mio Dio, è un'idea che non abbiamo mai sentito. Non è pessima" ha replicato Reese.

"Mi piace" continua Wernick "Deadpool vive in un mondo in cui Hugh Jackman 'attore' esiste. Lo citiamo addirittura nel primo. Quindi potrebbe incontrare Hugh. Sarebbe divertente".

Questo non vuol dire che l'idea verrà presa seriamente in considerazione e che li vedremo insieme, ma è comunque un'idea.