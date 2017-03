Deadpool 2: gli sceneggiatori anticipano la presenza di personaggi oscuri

In, in uscita nel 2018, non rivedremo soltanto il mercenario chiacchierone dei fumetti della, ma vedremo anche l'introduzione di personaggi iconici nell'Universo degli X-Men come Cable e Domino.

Dopo aver parlato in generale della pellicola, gli sceneggiatori Rhett Reese e Paul Wernick hanno stuzzicato i fan circa la presenza di ulteriori personaggi 'oscuri' dell'Universo Marvel: "Si, Cable e Domino saranno in Deadpool 2 ma ci saranno anche altri personaggi oscuri nella pellicola che le persone conoscono o, che meglio, i fan più accaniti dei fumetti conoscono. Come abbiamo bisogno di un nuovo villain, abbiamo bisogno anche di più buoni.".

Secondo voi quali saranno questi personaggi? Vi terremo aggiornati per ogni novità a riguardo!