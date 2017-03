Deadpool 2: ecco tutte le easter egg nascoste nel teaser trailer ufficiale

È stato rilasciato soli due giorni fa il divertentissimo filmato che annunciava l'arrivo dell'attesocon, e da subito è cominciata la caccia alle easter egg nascoste nel filmato.

Infatti, tra un "Shut up, Stan Lee!" e una lunga citazione a Superman, il Mercanario Chiacchierone si è fatto nuovamente vivo in carne -deforme- e ossa per ricordarci che il secondo film del franchise è attualmente in lavorazione sotto la regia di David Leitch (John Wick). Certo, la ricerca del giusto volto per Cable sembra ancora averne per un po', con nomi del calibro di Russell Crowe o Pierce Brosnan in lizza per il ruolo accompagnati dal più probabile David Harbour, ma è chiaro come il teaser di qualche giorno fa abbia letteralmente incendiato gli animi dei fan, subito corsi alla forsennata ricerca dei segreti all'interno del trailer.



Risultato? Ce ne sono davvero di tutti i tipi e ve li riportiamo uno dopo l'altro di seguito, allegando in calce un video esplicativo di Screen Time dove vengono mostrati e chiariti con l'ausilio dei frame del trailer:



- Innanzitutto due sono dedicati al "collega" Logan: il titolo compare sul programma di un cinema affiancato da "tonight" e si vede il poster ufficiale attaccato nel muro ad angolo di un vicolo.



- Sul muro dello stesso cinema con cui si apre il teaser compare la scritta "rey" con una corona disegnata sopra la R. Questo potrebbe volere essere un riferimento diretto a Ryan Reynolds (del tipo "Rey rules") o più indirettamente riferirsi al personaggio Marvel Prince Rey, il che renderebbe la citazione davvero sottile e interessante.



- Nella cabina telefonica dove entra Deadpool per cambiarsi, in alto a destra c'è la scritta "hope", che potrebbe riferirsi a Hope Summers, conosciuta come Messiah e strettamente legata a Cable in quanto sua figlia adottiva.



- E ovviamente anche Cable è direttamente chiamato in causa da un easter egg sempre posizionata sulla cabina telefonica. La scritta "Nathan Summers cumming soon!" è infatti un chiaro -e divertentissimo- riferimento all'arrivo del personaggio nel secondo film del franchise (per chi non lo sapesse, Nathan Summers è il nome da umano di Cable).



- Una volta uscito dalla cabina, alle spalle di Deadpool ci sono due o tre poster di Firefly, famosa serie cult con protagonista Nathan Fillion e creata da Joss Whedon. Da qui un paio di supposizioni: il richiamo alla bellissima Morena Baccarin, che era tra i protagonisti della serie; la citazione al film con Ryan Reynolds dal titolo Fireflies in the Garden (Un segreto tra di noi); la possibilità di vedere Fillion come Cable o una sorta di velata conferma del rumor che voleva la Fox interessata al reboot di Firefly.



- Vicino al poster di Logan si nota la scirtta "Oggy was here". Questo potrebbe essere un riferimento al personaggio Marvel conosciuto come Oggmunder Dragglevadd Vinnsuvius XVII, appunto conosciuto come Oggy.



- In una scritta sottosopra si legge invece "Victim of the brain", che potrebbe rimandare all'omonimo film tedesco del 1988 liberamente ispirato al libro L'Io della mente, che cerca di interrogarsi sulla natura della coscienza. Che Deadpool possa sentire delle voci nella sua testa? Nei fumetti succede.



- Sul finale parte uno scroll di piccole parole illeggibili che se fermate e lette riportano la fantasiosa e depravata storia inventata da Deadpool sull'anziano che non è riuscito a salvare nel corso del teaser trailer.



Deadpool 2 è atteso nelle sale indicativamente per marzo 2018. Trovate il video di Screen Time in basso: