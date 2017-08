Deadpool 2: ecco Domino sul set (ed un fan crea una versione più fedele)

Le riprese di, sequel del divertentissimo quanto violento cinecomic arrivato nelle sale a febbraio 2016, continuano senza sosta, con la guida del nuovo regista,

E dopo aver visto proprio Deadpool (Ryan Reynolds) con il paracadute sul set, ora tocca alla Domino di Zazie Beetz. Potete vedere delle immagini cliccando sul tweet di Just Jared che vi abbiamo fornito qui sotto.

Intanto, come saprete, la prima occhiata a Domino non è stata accolta in maniera positiva dai fan. Molti si sono lamentati della poca fedeltà alla controparte cartacea. E cosi, un fan di nome Jeremy Sandres, con la magia del Photoshop ha ritoccato quella prima foto ufficiale ed ha fornito al mondo una versione più accurata e fedele al fumetto di Domino (beh, acconciatura di capelli a parte). Il risultato ve lo mostriamo qui sotto: cosa ne pensate? Preferite la Domino ufficiale o quella "ritoccata"?