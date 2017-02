Deadpool 2: Drew Goddard sta riscrivendo il film

Ancora cambiamenti per. La pre-produzione del sequel dell'acclamato cinecomic del 2016 non sta procedendo spedita e senza problemi come fu quella del primo episodio (post-via libera della Fox, s'intende).

Dopo l'abbandono di Tim Miller da regista, a cui è subentrato David Leitch di John Wick, sembra che la Fox abbia ordinato anche una riscrittura del copione firmato, ancora una volta, da Paul Wernick & Rhett Reese.

Collider afferma che lo studio ha ingaggiato Drew Goddard (sceneggiatore e produttore esecutivo di Marvel's Daredevil) per riscrivere la sceneggiatura al fianco della star e produttore del film, Ryan Reynolds. Secondo il sito i due già si sarebbero messi all'opera; non è chiaro quale sarà 'il destino' di Reese e Wernick, al momento.

Con le riprese non cosi lontane ed una potenziale uscita nel 2018, sembra che i due dovranno affrettarsi per riportare il mercenario chiacchierone in vita.