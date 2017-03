Deadpool 2: dettagli sul possibile ingaggio di Brad Pitt

è in continua fase di sviluppo, e le riprese dovrebbero partire quest'estate. Per questo il casting del cinecomic Marvel prodotto dalla Fox continua senza sosta, restando in attesa di scoprire l'attore che darà il volto a Cable.

Due giorni fa vi abbiamo riportato un potenziale rumor che vorrebbe Brad Pitt in lizza per il ruolo in Deadpool 2; la cosa sembra esser stata confermata, successivamente, da un paio di concept art trapelati in rete che ci mostrerebbero un design preliminare del personaggio proprio con le fattezze di Pitt.

Ora Collider afferma che la Fox e il regista David Leitch hanno effettivamente considerato Pitt per il ruolo di Cable e questo sarebbe stato piuttosto interessato alla parte; l'attore, secondo la ricostruzione del sito, ha successivamente dovuto dire 'no' al progetto per via di impegni presi in precedenza. Nonostante ciò, Collider spiega che Pitt potrebbe riconsiderare l'idea di unirsi al cast; per ora Michael Shannon è considerato il frontrunner per la parte, a meno di un ritorno di Pitt.