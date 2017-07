Deadpool 2: David Leitch sul come mostrerà i poteri di Domino al cinema

è uno dei cinefumetti più attesi del prossimo anno, ma i fan del mutante dei fumetti Marvel si stanno chiedendo da un po' la medesima cosa: come farà, il regista del sequel, a rappresentare i poteri di Domino al cinema?

Insomma, per chi non conoscesse il personaggio a cui darà vita Zazie Beetz, in "parole povere" ha tantissima fortuna. "Siamo eccitati a riguardo e speriamo di mostrare le sue abilità attraverso le coreografie" ha spiegato Leitch ai microfoni di Screenrant.

"Parlando da coreografo di sequenze action, avere un personaggio come lei, con le sue abilità... è una vera sfida" continua "All'inizio sembra un problema. Oh mio Dio, come mostri una che ha tanta fortuna? Ma poi ti fermi a pensare e vedi che è l'opportunità più figa di sempre, creeremo delle grandi cose per il suo personaggio".