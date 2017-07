Deadpool 2, David Leitch: "Josh Brolin come Cable? Impressionante!"

Continuano le riprese dell'attesissimo Deadpool 2 , sequel firmato da) che vedrà protagonistinei panni del Josh Brolin in quelli di Cable.

E proprio parlando di quest'ultimo personaggio, new entry nel secondo capitolo delle avventure cinematografiche dell'anti-eroe Marvel, intervistato da IGN il regista ha avuto modo di condividere con i fan tutto il proprio entusiasmo per l'incredibile prova attoriale di Brolin.



Queste le sue parole: «Quando Josh [Brolin] ha accettato il ruolo, io e Ryan eravamo davvero entusiasti, perché lo adoriamo. È un attore grandioso che riesce a donare a Cable umanità e profondità, toccando certe vene comiche quando ce n'è bisogno. Durante le riprese delle scorse settimane, abbiamo avuto modo di vederlo all'opera nei panni del personaggio e mentre lo vedevo al lavoro non potevo essere più soddisfatto».



Non che ce ne fosse bisogno, ma l'endorsment più che entusiasta di Leitch solletica ancora di più l'interesse dei fan, aumentando così ancora di più l'attesa per vedere in sala Deadpool 2, in uscita il 1° giugno 2018. Speriamo in alcune foto ufficiali a breve.