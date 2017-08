Deadpool 2, David Leitch: "Il rapporto con Cable sarà come nei fumetti!"

In queste ultime settimane abbiamo avuto modo di dare una prima occhiata al look cheavranno in Deadpool 2 nei rispettivi panni di, ma adesso il registaè intervenuto per parlare del film e del rapporto tra Cable e il

Rispondendo a qualche domanda nel corso di un'intervista con Comicbook Resources, il regista ha così parlato della chimica tra il Mutante affetto dal Virus tecno-organico e Wade Wilson, interpretato da Ryan Reynolds: «Cable ha una backstory davvero interessante e complessa. Ovviamente, nessun film potrebbe incapsulare la sua intera backstory, quindi ci sarà la prima introduzione del personaggio che racconterà le sue origini. Quando guardiamo alle serie a fumetti di Deadpool e Cable, notiamo che c'è un continuo sbeffeggiarsi a vicenda tra loro, che siano in fronti differenti o meno. Sono formidabili».



Continua Leitch: «È un rapporto vicendevolmente frustrante. La chimica tra Ryan Reynolds e Josh Brolin, poi, è davvero incredibile e assolutamente vicina a quella che si legge nei fumetti. La distanza è praticamente inesistente». Ancora un'altra grande notizia per tutti i fan dell'anti-eroe Marvel in febbricitante attesa per l'uscita del sequel.



Deadpool 2 arriverà nelle sale il 1° giugno 2018.