Deadpool 2: David Harbour in lizza per Cable!

La ricerca per l'attore che dovrà dare il volto a Cable incontinua! The Wrap afferma che l'attore(Stranger Things) sarebbe in lizza per interpretare il personaggio nell'atteso sequel.

Collider ha confermato il rumor lanciato da The Wrap e spiega che anche Michael Shannon (L'Uomo D'Acciaio) era in lizza per la parte ma che impegni presi in precedenza lo hanno portato a rifiutare il ruolo a prescindere.

Le riprese dovrebbero partire a giugno, anche se la Fox non ha ancora fissato una data di uscita ufficiale per il sequel. Ryan Reynolds riprenderà i panni di Deadpool e co-scriverà la sceneggiatura insieme a Rhett Reese, Paul Wernick e Drew Goddard; David Leitch dirigerà il sequel.