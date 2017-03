Deadpool 2: Brianna Hildebrand anticipa il ritorno di Testata Mutante Negasonica

Mentre continua la ricerca del giusto volto per Cable e dopo il casting di(Atlanta) nel ruolo di Domino, ecco che adesso è il momento di iniziare a parlare di ritorni per l'attesissimo

In occasione del SXSW, infatti, la bella Brianna Hildebrand ha avuto modo di parlare ai microfoni di Screen Rant del suo ritorno nei panni dell'adolescente Testata Mutante Negasonica, tanto sconosciuta ai più prima del film di Deadpool quanto amata poi per il suo stile introverso e caricaturale.



Queste le dichiarazioni dell'attrice: «Non ho avuto ancora modo di leggere la sceneggiatura, ma credo rimarrà sempre fresco come il primo capitolo. Sono davvero eccitata all'idea di tornare sul set. Ho visto solo alcuni concept art, idee, ma nulla di realmente concreto, anche se è davvero bello sapere che Negasonica sia maturata mantenendo sempre questa sua essenza da ragazzina punk».



Deadpool 2 diretto da David Leitch e con protagonista Ryan Reynolds nei panni del Mercenario Chiacchierone è atteso nelle sale per marzo 2018.