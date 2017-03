Deadpool 2: Brad Pitt non sarà Cable, David Leitch parla di Michael Shannon

Se dopo i rumor e i concept art siete dei fan dell'idea di avereinterpretare il personaggio di Cable in, allora resterete delusi: l'attore, infatti, non interpreterà il personaggio al cinema.

Lo conferma arriva dal regista David Leitch che, durante il CinemaCon, ha spiegato che Pitt non darà il volto a Cable: "Abbiamo avuto un gran bel meeting con Brad, ed era davvero interessato. Ma le cose non hanno funzionato per via dei suoi impegni presi in precedenza. E' un fan, noi lo adoriamo, e pensiamo che avrebbe potuto interpretare un Cable eccezionale".

Allora sarà Michael Shannon a dargli il volto? "Michael Shannon... il nome dice già tutto: è un attore incredibile e può interpretare chiunque" afferma "Sono un suo fan e penso che interpreterebbe bene Cable. Non posso dire che ci sarà perché la lista degli attori... è lunga. Ma non posso dire altro che sono un suo grandissimo fan".