Deadpool 2: Brad Pitt e la Beetz come Cable e Domino in nuovi possibili concept

È solo di poche ore fa la notizia che voleva il talentuosocome frontrunner per vestire i panni di Cable nell'attesissimo, ma ecco che adesso via Reddit sono stati mostrati alcuni possibili concept del film che mostrerebberonei rispettivi panni di Cable e Domino.

A riportare la notizia è stato Comicbook.com, che incuriosito dall'ottima fattura dei concept ha contattato la 20th Century Fox per chiedere quale fosse l'autenticità delle 6 nuove immagini, non ricevendo alcuna conferma o smentita. Ci sono elementi che potrebbero confermarne l'autenticità, come ad esempio la marcatura in basso alle foto che riporta la scritta "Love Machine", che sappiamo essere il titolo di lavorazione del film. Ma c'è anche il "trattamento visivo" e la numerazione delle immagini a conferire professionalità e ufficiosità alle immagini leaked.



Secondo diverse fonti, poi, Pitt sarebbe stato provinato al fianco della Beetz e di Ryan Reynolds per il ruolo di Cable, e sia attualmente in stretta competizione con Shannon per la parte. Paul Wernick ha comunque annunciato poco tempo fa "l'arrivo di un annuncio importante prima dell'avvio della produzione".



Ricordandovi che Deadpool 2 sarà diretto da David Leitch per un'uscita prevista nelle sale a marzo 2018, vi lasciamo ai presunti e bellissimi concept art. Eccoli: