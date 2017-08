Deadpool 2: ancora uno sguardo a Josh Brolin come Cable nelle nuove foto dal set

Le riprese dell'attesissimo Deadpool 2 di sono ricominciate pochi giorni fa dopo la tragica morte della stuntwoman, ed ecco già approdare online nuove foto dal set che immortalanonei panni di

Non essendo ufficiali e quindi prive di un apposito lavoro di post-produzione, le immagini ritraggono l'interprete nel mentre di alcune sequenze d'azione privo dell'iconico occhio laser del Mutante e solo con la parte esterna del collo coperta dal virus tecno-organico. Il look è sempre più convincente e siamo certi che Brolin regalerà ai fan un grandissimo Cable.



Deadpool 2 vedrà nel cast anche Ryan Reynolds nei panni del Mercenario Chiacchierone e Zazie Beetz in quelli di Domino, per un'uscita prevista nelle sale il 1° giugno 2018.