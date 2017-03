Deadpool 2: Brad Pitt interpreterà Cable nel sequel?

Ed ecco arrivare in rete un nuovo interessante rumor riguardante il casting di, uno dei cinefumetti più attesi in uscita (salvo complicazioni) nel 2018, e sequel dell'acclamato film arrivato lo scorso anno nei cinema italiani.

La ricerca per dare un volto al personaggio di Cable continua, con attori come David Harbour in lizza e addirittura un Russell Crowe potenzialmente interessato. Oggi arriva un nuovo rumor e a lanciarlo è Jeff Sneider di The Tracking Board. Lo scooper (che solitamente è affidabilissimo), scrive su Twitter un tweet criptico: "Sarebbe interessante vedere se Brad Pitt interpreterà Cable".

Questo vuol dire che anche Pitt è in lizza per interpretare Cable nel sequel? Che qualcosa bolla in pentola? Un annuncio dovrebbe arrivare molto presto, visto che le riprese partiranno a giugno. David Leitch subentra a Tim Miller alla regia, la sceneggiatura è ancora una volta firmata da Rhett Reese & Paul Wernick insieme a Ryan Reynolds e Drew Goddard.

Reynolds riprenderà i panni di Wade Wilson/Deadpool e rivestirà il ruolo di produttore, insieme a Lauren Shuler Donner e Simon Kinberg. Nel cast rivedremo sicuramente Brianna Hildebrand nei panni di Testata Mutante Negasonica ed il personaggio di Colosso, doppiato in originale da Stefan Kapicic e portato su schermo da Andre Tricoteux; ancora nessuna novità sui ritorni di T.J. Miller, Morena Baccarin e Leslie Uggams. New entry, almeno per ora, è l'attrice Zazie Beetz nel ruolo di Domino.