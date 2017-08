Dead Snow 3: preparatevi a vedere un Hitler versione Zombie!

Se non ne avete ancora abbastanza di Nazisti Zombie, ecco per voi in arrivo il terzo capitolo della saga Dead Snow , per la regia di

Il franchise è iniziato nel 2009 e il primo film parlava di un gruppo di studenti in vacanza che si trovano costretti a combattere contro un gruppo di nazisti zombie scongelati. A questa prima pellicola è seguito un sequel, del 2014, intitolato Dead Snow: Red vs Dead. E adesso, il desiderio del regista è portare sullo schermo un Nazista molto speciale in versione Zombie: Adolf Hitler!

Ecco cosa ha detto Wirkola:

"Sapete, se siete fan di Dead Snow, potete stare tranquilli sul fatto che abbiamo intenzione di portare alla luce un altro capitolo tra qualche anno. Dobbiamo finire la trilogia, quindi sono super entusiasta del progetto. Dobbiamo portare a termine quello che abbiano iniziato, tutti noi. Abbiamo delle idee e potremmo ambientare la storia anche in Sud America, dove molti dei gerarchi nazisti sono scappati. E dobbiamo raggiungere il livello dei film precedenti, magari riportando Hitler indietro. Insomma, suona naturale, non trovate?"

Vi andrebbe di vedere il Führer in versione non morto? Ditecelo nei commenti!