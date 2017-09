Dead Ant: è arrivato il trailer dell'horror comedy con le formiche giganti!

Le formiche giganti dovranno vedersela con dei fanatici dell'Heavy Metal nel trailer del nuovo, delirante film horror dal titolo. Date un'occhiata!

Dead Ant debutterà in Anteprima Mondiale allo Screamfest 2017, che si terrà dal 10 al 19 ottobre 2017 al teatro TCL Chinese 6 di Hollywood.

Dead Ant è scritto e diretto da Ron Carlson (All American Christmas Carol) e vede un cast formato da Tom Arnold (“Sons of Anarchy” True Lies), Sean Austin (“Stranger Things”), Jake Busey (The Predator, “From Dusk Till Dawn: The Series”), Rhys Coiro (“Texas Rising”), Leisha Hailey (“The L Word,”), Cameron Richardson (Alvin) e Danny Woodbury (“Bones”).

Sinossi: Quando la band Metal “Sonic Grave” parte per un viaggio in direzione Coachella nella speranza di fare un grande ritorno sulle scene dopo il loro unico successo, si trova a dover affrontare una cosa dell'atro mondo che l'attacca e dovranno cercare in ogni modo di salvarsi!

Date un'occhiata all'assurdo trailer di Dead Ant e diteci cosa ne pensate nei commenti!