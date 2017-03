DC Universe: per Roven gli eroi saranno diversi dal solito

Il film di prossima uscitasarà una storia delle origini, ma il produttorevuole assicurarsi che che il pubblico capisca che il film, come quelli che lo seguiranno, non si esaurirà in questa formula o in quella classica che comunemente caratterizza il genere supereroistico.

"Speriamo sinceramente che il pubblico non pensi che queste pellicole siano quelle classiche storie in cui l'eroe acquisisce i poteri e si dedichi solo a combattere i cattivi" - ha detto Roven in un'intervista - "Uno dei motivi per cui, a mio parere, tutti questi personaggi sono sopravvissuti per così tanto tempo è che toccano le persone ad un livello più profondo. Mentre la formula del racconto delle origini può essere presente, le persone dietro questi personaggi della DC Comics raccontano un viaggio unico rendendo queste storie divertenti, emozionanti e facilmente riconoscibili da bambini e adulti di tutte le età allo stesso modo", ha spiegato il produttore.

"Per Wonder Woman, per esempio, una cosa davvero interessante per noi era la mitologia del suo passato e il tentativo di fondere questo elemento con la storia più recente, per realizzare una storia avvincente e unica per Diana" - ha aggiunto Roven - "Il punto sta proprio nel fatto che, se anche si possono rintracciare degli elementi narrativi comuni tra i vari racconti di tutti questi personaggi, ognuno di loro segue un percorso e una storia unica che lo differenzia da tutti gli altri e che ne fa un personaggio originale.".