DC Universe: Patty Jenkins parla delle differenze nei prossimi film DC

quest'anno sembra aver imboccato la giusta direzione. L'anno scorso i critici sono stati velocissimi a buttare giù film comepoco dopo le uscite in sala.

Tuttavia stavolta, con le uscite in previsione di Wonder Woman e Justice League, si spera di evitare l'eccessivo criticismo. In un'intervista col Toronto Sun, Patty Jenkins, regista di Wonder Woman, ha parlato del film e di come l'universo DC sarà diverso in futuro.

"Ho sempre pensato che una origin story fosse un buon modo di iniziare. Mi piacciono le storie di come un supereroe è diventato tale e mi piace la semplicità che si può esplorare in un viaggio del genere.Poi c'è da dire che prima nessuno l'ha mai fatto su di lei, e io amo il personaggio. Quindi è un tesoro pieno di potenzialità questo."

Non tutti i prossimi film DC saranno sulle origini dei personaggi però e i vari registi hanno ovviamente visioni diverse nei loro film. "Penso che molti registi stiano facendo cose grandiose" ha detto la Jenkins.

"Conosco le storyline di molti film a cui stanno lavorando e sono tutti diversi l'uno dall'altro, con toni diversi e diversi stili di scrittura... Jason (Momoa) sta girando Aquaman adesso, ed è una storia così avvincente. Ha una sua vibrazione specifica (il film). Sono curiosa di vedere ognuno di questi film."

E voi? Vedete l'ora o no che esca Wonder Woman?