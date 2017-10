DC Universe: J.K. Simmons è felice di lavorare a Justice League e Batman!

Il grande attoresi è dichiarato molto entusiasta di lavorare ai prossimi film che verrano girati su, e anche in Justice League

J.K. Simmons ha rivelato di avere una gran voglia di lavorare con Ben Affleck ai prossimi film di Batman e di fare il suo debutto nei panni del Commissario Gordon in Justice League. Diretto da Zack Snyder (con Joss Whedon che ha preso le redini di post-produzione e reshoots), Justice League è il quinto film di quello che abbiamo conosciuto finora col nome di DC Extended Universe (ma che non si chiama così). Simmons reciterà al fianco di un cast formato da Ben Affleck (Batman), Gal Gadot (Wonder Woman), Henry Cavill (Superman), Ezra Miller (Flash), Jason Momoa (Aquaman), e Ray Fisher (Cyborg): tutti insieme dovranno salvare il mondo da Steppenwolf, interpretato da Ciarán Hinds.

Il Commissario Gordon, non è un supereroe ma, negli anni, è diventato uno dei personaggi più popolari dei fumetti DC. E già stato interpretato da Neil Hamilton e da Ben McKenzie in televisione. Sul grande schermo, il volto gliel'ha dato Pat Hingle nei film di Tim Burton/Joel Schumacher negli anni Ottanta e Novanta. Tuttavia, è stato con il film di Christopher Nolan, Il Cavaliere Oscuro, che il Commissario Gordon, interpretato in quell'occasione da Gary Oldman, ha ricevuto riconoscimento internazionale.



Parlando con Red Carpet News TV, Simmons ha dichiarato:

"Assolutamente, sono contento. E ho lavorato con Ben un paio d'anni fa in The Accountant. L'ho incontrato anni prima quindi sono contento di lavorare con lui e sarei felice anche, in futuro, di lavorarci stando dall'altra parte della cinepresa. E' un regista estremamente talentuoso oltre ad essere una star e un grande attore e dunque sono contento di interpretare il Commissario Gordon al suo fianco perché insieme questi due personaggi faranno faville."

Per adesso non ci sono notizie ufficiali sulle prossime pellicole e su come verranno concepite, ma l'aggiunta di J.K. Simmons ai membri del cast è di certo un valore aggiunto di considerevole entità. Che ne dite?