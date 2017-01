DC Extended Universe: si alimentano i rumors sul coinvolgimento di John Cleese

Continuano a non placarsi i vari rumors su un possibile ingresso del leggendario componente dei, nel. Dopo i futili indizi dei mesi scorsi, basati solamente sui movimenti su Twitter di alcuni account del DC Extended Universe nei confronti dell'attore, è adesso lo stesso Cleese ad alimentare le voci.

Volontariamente o meno, è tutto da stabilire, si tratta solo di supposizioni. Tuttavia Cleese ha postato una foto sul suo account Twitter, scrivendo:"Entrando nel personaggio per il Botta&Risposta di questa sera a Worcester, Massachusetts." e lasciando in bella vista tre fumetti: Justice League: Origin, The Dark Knight Returns e Batman: The Dark Mirror.

Ovviamente questo particolare potrebbe voler dire poco o nulla, ma le voci sembrano farsi ogni giorno più insistenti e sarebbe molto bello poter vedere un gigante della comicità come John Cleese inserirsi nell'universo DC, che vedrà anche l'ingresso di Dwayne Johnson.

John Cleese, vincitore di numerosi riconoscimenti, tra BAFTA ed Emmy, e candidato all'Oscar per la miglior sceneggiatura di Un pesce di nome Wanda, manca dal cinema dal 2011, quando recitò in Un anno da leoni di David Frankel.