DC Comics: Warner sta sviluppando un film su Nightwing!

La Warner Bros. Pictures è inarrestabile e ha deciso di sfruttare - finalmente, aggiungiamo noi - tutti i personaggi dei fumetti della, casa editrice di personaggi come

In attesa di vedere Wonder Woman questo giugno, i fan della DC Comics stanno ricevendo ottime notizie oggi. Dopo l'annuncio ufficiale di Matt Reeves alla regia di The Batman, il The Hollywood Reporter svela che la Warner ha messo in cantiere un altro progetto in live-action che andrà ad affiancare quello sull'Uomo Pipistrello.

Il film in questione sarà incentrato sulla figura di Nightwing, alias Dick Grayson, il Robin originale. La pellicola sarà scritta da Bill Dubuque, sceneggiatore di The Accountant. Secondo il sito Chris McKay, regista del recente LEGO Batman - Il film, sarebbe in trattative per dirigerlo.

Vi terremo aggiornati per ulteriori sviluppi.