DC Comics: Rainn Wilson vuole interpretare Lex Luthor

Se parliamo di attori che si autocandidano per ruoli in potenziali cinecomic, dobbiamo aggiungere l'attore. L'attore, durante un'intervista a Comicbook.com, ha svelato quale personaggio dei fumetti vorrebbe interpretare al cinema.

"Credo che la DC non abbia ancora capito come adattare Superman al cinema, il che è una cosa pessima" spiega l'attore "Non ho amato l'ultimo Superman come altre persone, ma penso che Henry Cavill sia grandioso. Ma non l'ho capito. Non ha quell'umorismo e... Superman non è il Cavaliere Oscuro. Superman non è questo. E' colorato, è divertente, è eroico". "Se ci fosse la chance di rifare Luthor..." continua "Hanno ingaggiato un 27enne per interpretare Lex Luthor e per me non ha senso. Ma se volessero ritornare sui loro passi e rendere Luthor più 'vecchio' come nei fumetti, mi piacerebbe interpretarlo".