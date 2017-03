DC Comics: da quale Batgirl prenderà ispirazione il film di Joss Whedon?

Ieri, come un fulmine a ciel sereno, è stato rivelato che, regista dei Marvel-liani, scriverà, dirigerà e produrrà un film per la DC Comics incentrato su

Dopo il suo lavoro con i Marvel Studios, Whedon - che aveva tentato di dirigere già Wonder Woman per la Warner/DC anni fa - aveva sperato di lavorare ad un progetto più piccolo e, soprattutto, incentrato su una figura femminile; dopo aver, senza successo, sperato in un film sulla Vedova Nera, Whedon sembra abbia trovato il suo nuovo progetto nella Distinta Concorrenza.

Ma a quale delle tante versioni di Batgirl si ispirerà questo film? Secondo Entertainment Weekly, non la 'nuova' Batgirl ossessionata dai social media e protagonista dei fumetti post-2014. Invece, sembra che il progetto sarà incentrato sulla Barbara Gordon della New 52 e, in particolare, sulla run di Gail Simone. In questo rilancio, Barbara guarisce dalle ferite del Joker [in The Killing Joke] ma continua ad essere perseguitata dalle paure e da questa sua "quasi" esperienza con la morte.

Vi terremo aggiornati.