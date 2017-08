DC Comics: potenziali dettagli sul film stand-alone dedicato al Joker

Un po' a sorpresa, la settimana scorsa è stato annunciato un film stand-alone dedicato al personaggio del, famoso villain dei fumetti DC Comics.

La notizia ha lasciato un pò tutti a bocca aperta, non solo perchè un fulmine a ciel sereno, ma anche perchè non sarà ambientato nell'Universo Cinematografico della DC Comics e perchè, soprattutto, non vedrà Jared Leto come protagonista.

La pellicola è descritta come un crime drama molto anni '80, con Taxi Driver di Martin Scorsese preso come esempio.

Ora arrivano dei potenziali dettagli dal fighter dell'MMA Brendan Schuab che afferma di essere amico dell'agente di Todd Phillips, che si sta occupando dello sviluppo del cinecomic, e di conoscere dei dettagli sul progetto.

Secondo lui, "è dark. Sarà un Joket molto dark. Da ragazzino aveva tipo questo sorriso permanente, e tutti si prendevano gioco di lui. E' tipo sulle strade di Brooklyn. E superdark e realistico".