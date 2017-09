DC Comics: per Darren Aronofsky il film sul Joker è simile al suo pitch

Qualche anno fa,, regista di, ha cercato di portare al cinema il personaggio di, senza successo. A lui è seguitoed il resto, come si dice in questi casi, è storia.

Ma con l'annuncio di un film sulle origini del Joker (slegato dalla continuity principale dei film DC), il regista ha spiegato che l'idea alla base di questo nuovo progetto suona molto come il suo progetto ormai defunto: "Finalmente... penso che fossi tipo in anticipo di quindici anni. Il mio film era considerato troppo dark. Ora ho sentito le loro idee sul film dedicato al Joker ed è esattamente identico a quello che gli avevo proposto".

Aronofsky svela che alcune delle sue idee sono già state riutilizzate in Batman v Superman: Dawn of Justice ed afferma: "anche io volevo girare a Detroit o New York. Non volevo costruire Gotham. Non volevo la Batmobile, volevo una Lincoln Continental. Volevo reinventarlo e renderlo molto alla Taxi Driver. Queste erano le mie idee. Ma i tizi che fanno i giocattoli mi hanno risposto 'non puoi inserire una Lincoln Continental, devi realizzare una Batmobile'.".