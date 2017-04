DC Comics: nuovi rumor, quattro film sul mondo di Batman nel 2019?

Solitamente i rumor che vengono originati su Reddit non sono mai veri, e noi che facciamo questo lavoro lo sappiamo. Però, per amor della cronaca (e perché, non si sa mai...), li riportiamo comunque.

Un nuovo presunto leak di Reddit avrebbe svelato tutti i prossimi piani della DC Comics. Ovviamente, ripetiamo, sono tutt'altro che confermati e da prendere con le 'pinze':

Un titolo tra Suicide Squad 2 e Dark Universe potrebbe uscire il 5 ottobre 2018 Suicide Squad 2 potrebbe esser diretto o da Jaume Collet-Serra o da Ruben Fleischer; Mel Gibson non è più in trattative. La storia è di David Ayer, autore del primo, e vedrebbe Killer Frost come nuova protagonista femminile, rimpiazzando Harley Quinn. La sceneggiatura di Dark Universe viene riscritta perché quella di Guillermo Del Toro, che ha lasciato il progetto, non funzionava per il nuovo Universo Cinematografico. Se Doug Liman darà l'ok, le riprese potrebbero partire persino quest'estate. Se Matthew Vaughn deciderà di dirigere L'Uomo D'Acciaio 2, sicuramente lo scriverà. La DC ha grossi piani per l'80° anniversario di Batman. Questo include anche la release di due titoli animati sull'Uomo Pipistrello tra cui l'adattamento di Batman: The Long Halloween.

Ma per l'80° anniversario di Batman nel 2019, la DC vorrebbe far uscire persino quattro film sull'Uomo Pipistrello - secondo, sempre, i rumor.