DC Comics: nuovi rumor dietro le quinte sul ruolo futuro di Zack Snyder

Continuano ad arrivare altri rumor sul futuro dell'Universo Cinematografico della DC Comics. Dopo la notizia delle pesantissime riprese aggiuntive di, Mashable svela nuovi dettagli dietro le quinte sulla produzione di questi cinecomic.

Secondo il sito, il ruolo di Zack Snyder e sua moglie Deborah sarà "ridotto" per le prossime produzioni, e, soprattutto il primo, non avrà più il controllo creativo che aveva prima. La Warner ha subito semi-smentito il rumor, affermando che gli Snyder saranno ancora coinvolti nelle prossime produzioni... anche se la parte relativa al controllo creativo o ad un ruolo "ridotto" non viene minimamente accennato dallo studio.

Inoltre, sempre Mashable afferma che David Ayer potrebbe non essere il regista di Gotham City Sirens. Dopo il flop artistico di Suicide Squad, la Warner non sarebbe sicura di volerlo a bordo del progetto e, difatti, lo spin-off è uno di quelli non menzionati dallo studio durante il San Diego Comic-Con. Vi terremo aggiornati.