DC Comics: Margot Robbie rivela quando tornerà ad interpretare Harley Quinn

Il futuro dell'Universo dellaal cinema, al momento, è molto 'confusionario'. Ci sono tantissimi progetti in fase di sviluppo ma ancora poche date di uscita e poche certezze su quale avrà la priorità e quale resterà 'indietro'.

Con Gavin O'Connor ufficialmente ingaggiato per dirigere Suicide Squad 2, The Wrap ha chiesto all'attrice protagonista, Margot Robbie, di svelare quando sarebbe tornata ad interpretare il personaggio di Harley Quinn sul set. "Credo il prossimo anno" ha affermato la Robbie, confermando che le riprese del progetto non dovrebbero partire prima del 2018.

Ma è la domanda successiva del sito a spiazzare la Robbie: a quale progetto lavorerà prima? Suicide Squad 2 o l'annunciato spin-off su Harley & il Joker di Jared Leto? La Robbie afferma di non saperlo al momento e che non c'è ancora nulla di veramente pianificato (riguardo su quale progetto debba uscire prima). Vi terremo aggiornati.