DC Comics: Margot Robbie parla dello spin-off su Joker & Harley Quinn

L'annuncio di uno spin-off diincentrato sui personaggi die ilnon ha sorpreso più di tanto i fan, soprattutto dopo il successo riscosso nel pubblico dal duo.

In un'intervista con Comingsoon.net, l'attrice che dà vita ad Harley, Margot Robbie, ha spiegato di essere eccitata riguardo lo spin-off e l'ingaggio dei registi Glenn Ficarra & John Requa.

"Ho sentito del loro ingaggio" ha affermato la Robbie nell'intervista "Loro sono grandiosi! E' divertente lavorare con un duo di registi, io li adoro. Ho girato due film con loro e penso siano brillanti. Io amo le storie d'amore. In ogni salsa. Penso le persone adoreranno vedere questi personaggi che, nel caso di Harley e Joker, morirebbero l'uno per l'altra. E' romantico in un certo senso".