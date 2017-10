DC Comics: Kevin Feige della Marvel elogia il lavoro della casa editrice

Mentre i fanboy di tutto il mondo si insultano a vicenda sul web (illuminante una serie di tweet a riguardo di Mark Hughes di Forbes), il presidente dei, dice la sua sui film della

In una nuova intervista, è stato chiesto a Feige cosa possa fare la DC per fare dei film di maggior successo, ma il presidente ha fornito una risposta molto più diplomatica: "Non so che dirvi, non sono la miglior persona a dispensare dei consigli. Ma basta guardare Wonder Woman e capirete che sono riusciti a farla bene".

"Io penso che Geoff Johns sia la persona giusta per la DC ed ora che c'è anche Joss Whedon ad aiutarli, non fa altro che eccitarmi come fan. Non vedo l'ora di vedere cosa sforneranno nei prossimi anni" conclude il presidente dei Marvel Studios.