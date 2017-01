DC Comics: Juan Antonia Bayona vorrebbe dirigere un film su Superman

Durante un recente Q&A su Reddit, il regista del prossimo, ha svelato che un cinecomic che dirigerebbe senza pensarci due volte sarebbe uno dedicato ad uno dei suoi personaggi preferiti:

"Il primo film che ho visto in vita mia è stato Superman" ha spiegato su Reddit "Avevo tre anni. Il primo ricordo che ho è quello di Christopher Reeve volare nel costume di Superman. Dirigere un film su di lui sarebbe grandioso, ho sempre voluto essere Superman. E' la pellicola che mi ha convinto a diventare un regista".

Di Superman, attualmente, c'è in programma un sequel de L'Uomo D'Acciaio, ancora senza una data di uscita fissata. Chissà se la Warner Bros. prenderà in considerazione Bayona per la regia...