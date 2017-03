DC Comics: Joss Whedon alla regia di un film su Batgirl

La Warner Bros. Pictures ha intenzione di espandere sempre di più il proprio universo cinematografico della DC Comics, mettendo in fase di sviluppo svariati film.

Variety conferma che il regista Joss Whedon è stato ingaggiato dalla Warner per dirigere una pellicola totalmente incentrata sul personaggio di Batgirl. L'idea della pellicola, secondo il sito, sarebbe stata sviluppata circa un mesetto fa.

Whedon si occuperà anche di scrivere e produrre l'adattamento cinematografico.

Joss Whedon è conosciuto per aver realizzato in ambito cinecomics due film dei Marvel Studios come The Avengers ed il suo sequel, Avengers: Age of Ultron, e per aver ideato la serie tv Agents of S.H.I.E.L.D.

La pellicola non ha ancora una data di uscita fissata per il momento.