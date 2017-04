DC Comics: Jon Berg smentisce i rumor qui quattro film sul mondo di Batman

Quando si tratta di rumor, noi di Everyeye.it cerchiamo di riportarli sempre. Anche quando sono palesemente falsi, perché diamo il beneficio del dubbio - sempre - e, soprattutto, per amore della cronaca.

L'altro giorno, ad esempio, vi abbiamo riportato una serie di rumor sui film DC Comics originati da Reddit. Immediatamente vi abbiamo spiegato che la fonte non era attendibile. In questi rumor si affermava, in primis, che nel 2019 sarebbero stati lanciati ben quattro film sul mondo di Batman.

Adesso arriva la 'sonora' smentita di Jon Berg, produttore e co-presidente della divisione cinematografica DC, che, su Twitter, si 'burla' del rumor, a suo modo, 'trascinando' anche il suo collega Geoff Johns: "Hey Geoff, perché non mi hai detto che realizzeremo quattro film su Batman nel 2019? Possiamo farne 10?".

La risposta di Johns non ha tardato e, ovviamente, è piuttosto ironica: "Ne faremo 27. Incluso Batmite: The Movie".