DC Comics: ecco tutti i futuri film d'animazione della casa editrice

Un po' in ritardo vi riportiamo tutti i titoli dei prossimi film d'animazione targatiche sono stati annunciati durante il San Diego Comic-Con. Sono quattro i titoli annunciati dalla Warner Bros.

Dopo Batman & Harley Quinn, il prossimo film d'animazione che debutterà anche in Italia, la DC produrrà un adattamento animato di Batman: Gotham by Gaslight, in cui l'Uomo Pipistrello incontra Jack lo Squartatore in una Gotham City dell'era Vittoriana. Il fumetto originale di Brian Augustyn e Mike Mignola lanciò i racconti "Elseworlds" della casa editrice. Il comic-book originale è di sole 48 pagine, quindi è chiaro che il film animato lo espanderà.

Annunciato anche Suicide Squad: Hell to Pay che avrà una storia originale e introdurrà la Suicide Squad nell'Universo d'animazione della DC (il precedente Batman: Arkham on Assault era ambientato nella continuity della serie dei videogame "Arkham").

Nel 2018 verrà distribuito anche Death of Superman, diviso in due parti, che adatterà la famosa storyline della morte di Superman in maniera molto più fedele. Un adattamento della storia era già avvenuto nel 2007 con il film animato Superman: Doomsday che, però, non era piaciuto più di tanto agli appassionati.

Nel 2019 la seconda parte di Death of Superman, titolata Reign of Supermen.