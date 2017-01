DC Comics: Dwayne Johnson ottiene il suo film stand-alone con Black Adam

Qualche giorno fa, vi abbiamo riportato dei meeting chestava avendo con la Warner Bros. Pictures e la DC Comics. E adesso, il The Hollywood Reporter svela la motivazione.

New Line Cinema ha deciso di sviluppare un film stand-alone totalmente dedicato al personaggio di Black Adam, che come ricordiamo sarà interpretato da Johnson. Questo non vuol dire che il film su Shazam! non verrà realizzato, ma saranno due film differenti; Henry Gayden sta scrivendo la pellicola su Shazam! al momento.

Secondo THR, la New Line ha pensato che fosse uno spreco avere Johnson, una star di serie A, comprimario in un cinecomic di 'un altro', e questo ha portato alla decisione di avere prima un film solo su Black Adam.

Secondo le voci di corridoio - ma questo non è confermato - Black Adam potrebbe apparire già in Aquaman. Vi terremo aggiornati.