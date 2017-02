DC Comics: Coolio era stato chiamato per interpretare lo Spaventapasseri

Fermi, calmi tutti! Non stiamo parlando di, ovviamente... ma durante una nuova intervista il rapperha svelato che avrebbe dovuto dar vita al personaggio dello Spaventapasseri nel sequel di

Nell'intervista, Coolio afferma: "Batman & Robin è stato l'unico film su Batman che non ha incassato tanto. Diciamo che ci sono rimasto male perché è l'unica ragione per cui non hanno fatto un sequel di quel film. Mi aveva promesso questa parte dello Spaventapasseri nel sequel e non l'hanno fatto perché hanno licenziato Joel Schumacher".

"Joel doveva farne altri due dopo Batman & Robin. Ma io e lui non andavamo d'accordo, dunque..." continua il rapper "Voglio dire, ha fatto una pellicola davvero terribile su Batman!".

Coolio, ricordiamo, ha partecipato comunque ad un cinecomic: era nel Daredevil di Mark Steven Johnson sviluppato dalla Fox. La sua parte fu tagliata completamente dalla versione cinematografica, ma poi reintegrata nella director's cut disponibile in home video.