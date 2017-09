DC Comics: Chris McKay parla dell'approccio Warner e i suoi problemi

Il regista del prossimo film dedicato al personaggio di, ha parlato dell'approccio della Warner Bros. Pictures riguardo i cinefumetti.

"Questi film non tentando di seguire il modello della Marvel, ma la Warner sta cercando di fare la sua cosa con i registi che amano, e produrre dei prodotti che sono originali ed unici" spiega McKay che, però, afferma di come lo studio stia riscontrando ancora numerosi problemi nel creare il proprio Universo Cinematografico: "vogliono ancora costruire un universo, ed è per questo che sta richiedendo tanto tempo e tante persone che cercano di capire come fare. E' difficile. E' difficile mettere insieme tutte queste persone, i loro ego, e i vari progetti e far si che funzionino insieme. Ma vogliono veramente farlo, ed è per questo che è straordinario lavorare con Jon Berg e Geoff Johns.".

McKay poi elogia la Warner Bros. Pictures come studio cinematografico: "La Warner è uno studio incentrato sui filmaker. Più di altri studios ad Hollywood con cui puoi lavorare. Guardate la lista dei filmaker che hanno lavorato con la Warner nel corso degli anni e ne hanno fatto la loro casa. La Warner è uno studio incentrato sui filmaker ed è cosi che stanno gestendo queste pellicole".