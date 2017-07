DC Comics: Chris McKay parla del suo Nightwing e dell'attore ideale per il ruolo

Uno dei progetti più interessanti della Warner/DC - che, senza ombra di dubbio, hanno destato più curiosità nei fan - è sicuramente quello su, un film totalmente dedicato all'ex Robin, Dick Grayson.

Il progetto è stato annunciato a febbraio, e da allora la Warner ha ingaggiato Chris McKay alla regia. Su Twitter il regista ha parlato brevemente della sua visione del personaggio e del suo attore ideale per la parte di Nightwing.

"La storia di Dick Grayson che è diventato Robin, poi Nightwing, nei fumetti è avvenuta in tempo reale. Non è stato un flash-back. L'abbiamo vissuta. Siamo stati testimoni di tutti i successi e di tutti i fallimenti di Robin/Nightwing. E le persone che sottovalutavano Robin, hanno dovuto ricredersi quando lo abbiamo visto "crescere" davanti gli occhi. I suoi rapporti, i suoi conflitti con Batman... per me sono sempre sembrati reali, lui era il personaggio con cui esploravamo Gotham City" ha spiegato "L'attore che lo incarnerà dovrà impegnarsi a fondo. Ogni giorno. Dovrà imparare le arti marziali, esercitarsi nella ginnastica, negli stunt. E dovrà essere coinvolto anche a livello emotivo. Dovrà essere reale".

Chissà se Jared Padalecki verrà mai preso in considerazione da McKay...